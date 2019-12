Privacy First: gezichtsscan voor paspoort is onrechtmatig

Door karma4: Privacy first snapt duidelijk niet dat verantwoordelijkheid samen gaat aansprakelijkheid van de juiste persoon.

Een paspoort is een gunst met rechten en plichten.

Het moet niet mooier worden.Een gunst is:- het vrijwillig verlenen van een dienst of goed aan iemand om iemand ter wille te zijn- wat je uit vriendelijkheid (aan iemand) geeft of toestaatIn welke hoedanigheid is de overheid iemand die iets vrijwillig verleent danwel iets uit vriendelijkheid geeft/toestaat?Je moet er namelijk voor door meerdere hoepels springen en betalen. Zo ken ik er nig wel een paar.Een mooie "gunst" is dat. Alsof je in de middeleeuwen leeft, en de kasteelheer je als gunst in leven laat (maar morgen misschien niet als zijn humeur omslaat).Overheden dwingen af dat burgers met identiteitspapieren rondlopen. Bv om naar een ander land te reizen, of om je te kunnen identificeren (ausweis bitte).Maar dwingen is geen gunst.Of het moet zijn dat we in een dictatuur leven zonder dat we het wisten? De DDR of zo.Weet jij iets wat wij niet weten?Zijn wij maar horigen, slaven, ingezetenen zonder vrijheid van beweging?Of is de overheid er voor ons. Om ons van dienst te zijn bij die zaken die binnen een samenleving niet door een individu of kleine groep zelf geregeld kunnen worden.Een burger heeft rechten en plichten binnen een samenleving. Deels gecodificeerd in wetten en rechtspraak.Een paspoort is maar een voorwerp danwel een middel voor de overheid om iemand uniek te identificeren.Dus zeker geen gunst. Maar dwingelandij. Of een noodzakelijk kwaad. (Het is maar hoe je het bekijkt).