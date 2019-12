Laadpassen elektrische auto's niet beveiligd tegen kopiëren

Oud nieuws. Het is schokkend hoe nieuwssites zich klakkeloos voor het karretje van een security bedrijf laten spannen. Zelfs van security.nl verwacht ik meer filtering op betrouwbaar nieuws.



Op diverse fora is hier al gereageerd op vergelijkbare toon. Het blijft een afweging van security tegen de beheersbaarheid van de oplossing. In de VS wordt nog steeds niet naar je pincode gevraagd bij het betalen met een creditcard. De impact van creditcard fraude is echter veel hoger dan "arme diefstaf" van kilowattuurtjes.



Een ander voorbeeld waar security en safety conflicteren: auto deuren gaan bij 15 km/h automatisch op slot, goed voor het buitenhouden van overvallers bij het stoplicht. Echter, funest voor hulpverleners bij een ongeluk: tegen de tijd dat de auto is opengebroken is het slachtoffer al overleden.