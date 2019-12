Ransomware dreigt bestanden van slachtoffers te publiceren

Er is "not enough love to go round", daarom lukt het uitschakelen van cybercrime als ransomeware maar steeds niet.

Het gedoogde circus binnen de grote opposities binnen tot op het bot verdeelde wereld.



We zijn weer af. De China Mainland oplossing helpt niet.

De alles uit de weg voor Big Tech oplossing helpt niet.



Armoede helpt niet, dictaturen helpen niet. Achterlijkheid via school opgedaan helpt niet.

Het zal dus nog wel even erger worden.



#sockpuppet