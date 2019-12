New Orleans schakelt systemen uit na ransomware-uitbraak

Door Jean Vohur:

Ik vermoed dat bedrijven (en overheid) er ondertussen niet meer voor uit durven te komen dat ze Windows gebruiken. Het is synoniem geworden aan amateurisme, beveiligingsproblemen, malware, ransomware, etc. en daarmee wil men niet graag geassocieerd worden.

Zullen we even on-topic blijven (ransomware) en gewoon de berichtgeving volgen? Dan blijkt duidelijk Windows = malware, ransomware, telemetrie, vendor lock-in, hoge kosten, etc.

Geen Windows systemen te vinden. je weet eigenlijk gewoon dat bij alle echte datalekken, dit op Linux draait.Ik moet toch echt goed zoeken om een Windows Server te vinden.Even een aanpassing:Ik vermoed dat bedrijven (en overheid) er ondertussen niet meer voor uit durven te komen dat zegebruiken. Het is synoniem geworden aan amateurisme, beveiligingsproblemen,, etc. en daarmee wil men niet graag geassocieerd worden.Ik zie nog nergens vendor lock-in voorbij komen. Slecht argument als je eigenlijk weet dat een bedrijf applicaties kiest en niet een OS. Vendor lock-in heb je eigenlijk altijd. Immers Applicaties moeten ergens op draaien. Je kunt heel mooi Linux draaien (kies een leverancier), als je daarna echter een applicatie wilt hebben die onder Windows draait, zit je ook met een probleem. Of je draait gewoon Mulit Vendor en kiest het beste uit, voor wat je nodig hebt. Dat is verder kijken dan je neus lang is. Soms wat lastig voor sommige. Geloof is een krachtig (kul) argument.Hoge kosten vallen eigenlijk ook altijd mee. Is voornamelijk vaak emotie.Daarnaast is er ook gewoon een hoop ransomware wat op Linux zijn werk doet. Webservers en databases hebben ook regelmatig last hiervan.