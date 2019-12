Politiedatabase telt 228.000 particuliere beveiligingscamera's

Bedrijven en particulieren hebben de afgelopen jaren meer dan 228.000 beveiligingscamera's in een database van de politie laten registreren, wat neerkomt op één camera voor iedere 75 Nederlanders. Het gaat om de database "Camera in Beeld", die informatie over beveiligingscamera's in Nederland bevat, zo meldt VPNGids.nl op basis van een Wob-verzoek.

De database geeft politie een overzicht van welke camera’s waar hangen en waar zij opnames van maken. Mocht er bijvoorbeeld een inbraak zijn gepleegd kan de politie in het systeem kijken waar er camera’s hangen waar mogelijk iets op te zien is en neemt vervolgens contact op met de eigenaar van die camera’s. De politie kijkt niet live mee met de beelden. Dat gebeurt via een ander project genaamd Live View.

De meeste camera's in de database zijn van bedrijven (bijna 185.000). Wordt er gekeken naar de steden met het grootste aantal camera's, dan spant Amsterdam de kroon. De stad telt bijna 22.000 aangemelde camera's. Dat komt neer op ongeveer honderd camera's per vierkante kilometer, of 253 camera's per tienduizend inwoners.

Naast camera's van burgers en bedrijven bevat de database ook camera's van gemeenten en overheden. De gemeente Haarlemmermeer voert met bijna 4700 overheidscamera's de lijst van gemeenten aan, gevolgd door Rotterdam met 1800 camera's. Op provinciaal niveau blijkt dat in Noord-Brabant en Gelderland de meeste camera's per tienduizend inwoners staan. Per vierkante kilometer staan de meeste camera's in Zuid-Holland en Utrecht. Zeeland telt zowel qua inwoners als vierkante kilometer de minste camera's.

Opsporingseenheden van de politie kijken 600 keer per dag in de politiedatabase, zo liet projectleider Karel van Engelenhoven, projectleider van de database, in oktober tegenover het NRC weten. "Dan zien we bijvoorbeeld iemand met een mes rondlopen in de buurt van een steekincident. Of het wordt duidelijk in wat voor auto een voortvluchtige stapt na een overval."