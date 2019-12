Ziekenhuisketen VS betaalt ransomware voor ontsleutelen patiëntdata.

Door Anoniem: "Verdere details over het soort ransomware en hoe de infectie zich kon voordoen zijn niet bekendgemaakt."



Kwalijk, zo komen we niet verder in IT land.

- Wat we kunnen aannemen is dat het ziekenhuis Windows-software gebruikt, en er geen (recente) backup is gemaakt.

- Wat we niet weten is of de afpersers gebruik hebben gemaakt van een zeroday, of van een bekende vulnerability, en zo ja of Microsoft daarvoor al een patch heeft uitgebracht.

Misschien is een positief effect dat de verzekering de schade dekt, en dat zij hopelijk de deelnemers gaat verplichten de bekende maatregelen te nemen: updaten en backuppen, netwerken segmenteren etc.

Als desktop waarschijnlijk. Maar of de backend, waarop de data actief was, en waar dus eigenlijk je backup op actief had moeten zijn zijn, is helemaal niet duidelijk.Iets wat wij niet weten, maar bij de juiste personen natuurlijk wel bekend. Kans is heel groot. Slecht beheer, wat bijna altijd de oorzaak is van alle ellende.Dit lost inderdaad het meeste op.