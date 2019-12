Ziekenhuis biedt moeders via eigen DigiD toegang tot dossier kind

Ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen is het eerste ziekenhuis in Nederland dat moeders via hun eigen DigiD toegang tot het medische dossier van hun kind biedt. In het dossier staan gegevens rondom de behandeling, zoals onderzoekuitslagen, röntgenfoto’s of verwijsbrieven aan specialist of huisarts.

Toegang tot het medisch dossier van een kind is op dit moment alleen mogelijk met een machtigingsproces van het ziekenhuis zelf of ouders gebruiken het DigiD van hun minderjarige kind. Moeders kunnen nu met de nieuwe machtigingsvoorziening en hun eigen DigiD zonder tussenkomst van het ziekenhuis inloggen op het patiëntportaal van hun kind. Er vindt wel een controle plaats of de moeder het ouderlijk gezag heeft.

Het gaat vooralsnog om een proef met een groep moeders van kinderen onder de 12 jaar, zo meldt overheidsdienst Logius. Wanneer de eerste ervaringen positief zijn volgen in een later stadium mogelijk ook testen met vaders en voogden.