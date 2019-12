Microsoft: betalen van ransomware vaak enige optie voor bedrijven

Vinden jullie ook niet dat corruptie overal en in alle vormen gigantisch toeneemt (het buiten het zicht criminalisme)? Ja, ook hier in ons kikkerlandje. De goeden niet te na gesproken overigens, maar die worden zo langzamerhand een minderheid. Als je mensen "peanuts betaalt, worden het monkeys, die (illegale) neveninkomsten gaan zoeken. Dus een verantwoordelijkheid van ieder, maar wie doet er wat aan? Dus verder prutsen met veiligheidsoplossingen en op jezelf aangewezen zijn. Het lijken de Neo-middeleeuwen wel, ondanks alle blinkende nieuwe techniek. Overal struikrovers langs de gebaande wegen.

Oyevaar, echt zorgen maak ik me in deze context alleen nog om de toekomst van Greetje.Dat klimaat komt wel goed. Technisch zitten we nog maar in de laatste fase van de laatste ijstijd. Dat er nog wat smelt heeft ook zo zijn voordelen. Want ooit groeiden er gewoon palmbomen op Antarctica. En moest je oppassen voor krokodillen in noord Canada. Het ontdooien van de laatste ijstijd heeft juist de homo sapiens tot een enorme bloei gebracht. Van Inca's tot hele Chinese keizerrijken, en vergeet de Egyptenaren niet. Zelfs een laatbloeier als Europa heeft er flinke sprongen mee vooruit gemaakt. Al moesten daar eerst wat Middeleeuwen overleefd worden en wat wereldoorlogjes ontstaan, zelf in Europa gaat het best lekker nu. Niks beters voor innovatie dan oorlog. Dan kan er ineens een hoop wel, blijkbaar. Er smelt nog wat ijs, en dat gaat enkel de vakantiegidsen nog leuker maken. Massale extinctie gebeurt enkel als het weer de andere kant uit gaat vriezen, en de nieuwe hunebed catalogus uitkomt.Ik maak me zorgen om de toekomst van Greetje. En dat er nog maar zo weinig zijn die zien dat dat natuurlijk nooit meer goed gaat komen met dat kind. Er zijn grotere DJ's en wereld zangers voor minder aan de pijnstillers bezweken. Vooral als ze al jong carrière maakten. Wat dat betreft voel ik die neo-middeleeuwen ook in de lucht hangen. Misschien wel goed als die zeespiegel wat meer stijgt. Dat innoveert ook goed, maar is minder slecht dan bommen gooien. We moeten alleen even beseffen dat als je in de Oostenrijkse Alpen vuurwerkbommen gooit en er een lawine valt, dat het nog niet gezegd is dat die lawine weer beleefd naar boven kruipt als je stopt met vuurwerk af te steken. Het is zorgwekkend dat zo een groot deel van de wereld denkt dat dat wel kan. Want enkel dat wat op de grond ligt kan niet meer vallen. Je ziet die neo-middeleeuwen ook op IT en security gebied. Als een plaag van bodemloze deskundigheid die enkel uitdijt.