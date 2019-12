AP-voorzitter: kies IoT-fabrikant die privacy serieus neemt

Wie een Internet of Things-apparaat wil aanschaffen moet voor een leverancier kiezen die de privacy serieus neemt, zo adviseert Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. Volgens Wolfsen staan veel eigenaren van IoT-devices niet stil bij de privacy-impact die deze apparaten hebben.

"Want ieder apparaat dat verbonden is met internet, is verbonden met de buitenwereld. En zo lopen er allemaal onzichtbare lijntjes vanuit ons huis naar onbekende partijen. En doordat u dat allemaal niet ziet of merkt, kunt u doen alsof het er niet is", stelt de AP-voorzitter in een blog. Het is dan ook verstandig om voor de aanschaf te kijken wanneer het apparaat gegevens verzamelt, wat hiermee gebeurt en of er bijvoorbeeld van een beveiligde verbinding gebruik wordt gemaakt. "Uw persoonsgegevens zijn geld waard. Vergeet dat niet", aldus Wolfsen.

Het vinden van een IoT-fabrikant die de privacy serieus neemt vereist wel enige moeite. Gebruikers moeten recensies en privacyverklaringen lezen en de privacyinstellingen van het apparaat goed configureren. "Wanneer u slimmer bent dan uw apparaten en zelf de regie neemt, geniet u pas echt van de voordelen van de moderne techniek. En dat komt u tijdens de feestdagen vast goed van pas", besluit de AP-voorzitter. Eerder dit jaar kwam de Autoriteit Persoonsgegevens nog met een privacyhandleiding voor IoT-apparaten (pdf).