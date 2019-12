De end-to-end versleutelde chat-app Signal ondersteunt nu ook stickers, afbeeldingen die gebruikers aan hun berichten kunnen toevoegen. Andere chatapplicaties zoals WhatsApp bieden al langer de optie om stickers toe te voegen. Signal heeft dit echter gedaan op een manier die versleuteld, privé en veilig is, zegt ontwikkelaar Joshua Lund.

Naast twee "sticker packs" die standaard aanwezig zijn kunnen gebruikers ook hun eigen stickers ontwikkelen. De sticker packs zijn versleuteld. Elk sticker pack bestaat uit een willekeurig ID en een symmetrische "pack key" die de packnaam, naam van de auteur en media versleutelt. Deze sleutel wordt niet bij Signal opgeslagen. Gebruikers wisselen deze sleutels tussen zichzelf uit als ze stickers naar elkaar toe sturen. Stickers worden verstuurd als een standaard versleutelde bijlage (met padding), en stickers zijn nooit gekoppeld aan het Signal-account van de maker.

"Het resultaat is dat de content van stickers en andere informatie standaard niet zichtbaar is voor Signal", aldus Lund. Stickers zijn nu beschikbaar in de bètaversie van Signal. Wanneer de optie in de standaardversie beschikbaar komt is nog niet bekend.