Siemens-medewerker krijgt cel voor sabotage via "logische bom"

Een 62-jarige Amerikaanse contractmedewerker van Siemens is in de Verenigde Staten voor het opzettelijk beschadigen van computers via een "logische bom" veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden en een boete van 7500 dollar, zo meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie.

"De logische bommen zorgden ervoor dat programma's na het verstrijken van een bepaalde datum stopten met werken", aldus het Amerikaanse openbaar ministerie. Siemens wist niet wat de oorzaak van de defecten was en schakelde vervolgens de Amerikaan weer in om de problemen te verhelpen. De programma's in kwestie waren spreadsheets die Siemens gebruikte om bestellingen te beheren.

De spreadsheets waren met een wachtwoord beveiligd waardoor Siemens ze zelf niet kon wijzigen of bekijken. Dat veranderde in mei 2016 toen er weer problemen met de spreadsheets waren en er een urgente bestelling was binnengekomen. De Amerikaan was niet in de buurt en besloot uiteindelijk zijn wachtwoord af te staan. Op dat moment ontdekte Siemens de code die aan de spreadsheets was toegevoegd en voor de problemen zorgde.

De man bekende in juli van dit jaar schuldig te zijn aan het opzettelijk beschadigen van een beveiligde computer. Hierop staat een gevangenisstraf van maximaal 10 jaar, een boete van 250.000 dollar of beide.