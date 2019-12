Data 267 miljoen Facebookgebruikers via onbeveiligde database gelekt

Gegevens van 267 miljoen Facebookgebruikers zijn via een onbeveiligde database gelekt. Het gaat om namen, telefoonnummers en gebruiker-ID's die in een database stonden die voor iedereen op internet zonder wachtwoord toegankelijk was, zo meldt beveiligingsonderzoeker Bob Diachenko die het datalek ontdekte. Volgens Diachenko zijn de gegevens waarschijnlijk verzameld via een illegale scrapingoperatie of misbruik van de Facebook API.

Het is echter onduidelijk hoe de gegevens zijn verkregen. Facebook biedt ontwikkelaars een programmeerinterface waarmee er toegang tot gegevens van gebruikers kan worden verkregen, zoals profielen, vriendenlijsten, groepen en foto's. In 2018 besloot de sociale netwerksite de toegang tot telefoonnummers te beperken. Een andere mogelijkheid is dat de gegevens zijn verzameld door die vanaf publiek toegankelijke profielpagina's te scrapen.

De database werd op 4 december door een zoekmachine geïndexeerd. Op 12 december werd de database op een "hacker forum" aangeboden, aldus Diachenko, die hierover geen verdere informatie geeft. Twee dagen later ontdekte hij de database en waarschuwde de provider die het ip-adres van de server beheert. Sinds 19 december is de database niet meer toegankelijk. De verzamelde en gelekte data zou voornamelijk van Amerikaanse Facebookgebruikers zijn geweest.