Britse it'er krijgt celstraf voor saboteren systemen ex-werkgever

Een 27-jarige Britse man is in Engeland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden voor het saboteren van de systemen van zijn voormalige werkgever. De man was werkzaam voor ict-dienstverlener Blue Chip. Eind 2017 besloot hij voor een ander it-bedrijf te gaan werken.

Een aantal weken na zijn vertrek wist hij toegang tot het netwerk van zijn voormalige werkgever te krijgen. Daar verwijderde hij een map met alle gebruikersgegevens. Hierdoor konden minstens tweeduizend voormalige collega's niet meer op het netwerk inloggen en hadden ook geen toegang meer tot hun e-mail. Om zijn sporen te verbergen verwijderde de Brit het programma dat Blue Chip gebruikt om logbestanden van netwerkaanpassingen bij te houden.

Drie weken na de aanval werd de man in zijn woning aangehouden. Onderzoek van in beslag genomen apparatuur wees uit dat de man twee weken voor de aanval ook al op het netwerk van zijn ex-werkgever had ingelogd, vermoedelijk om zijn latere aanval voor te bereiden.

Verder bleek dat hij meerdere keren op het e-mailaccount van de directeur van luchtvaartmaatschappij Jet2 had ingebroken. Jet2 had het ict-beheer aan Blue Chip uitbesteed. Op de telefoon van de Brit werd tevens een Google-zoekopdracht gevonden waarin hij had gekeken wat de gevangenisstraf voor computervredebreuk in het Verenigd Koninkrijk is, zo meldt het Britse National Crime Agency.