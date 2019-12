Britse apotheek krijgt AVG-boete van ruim 320.000 euro

Door karma4: Dit was de standaard werkwijze zonder ICT, papieren documenten in aparte ruimtes.

Er wordt nogal eens beweerd dat zoiets probleemloos zou gaan gezien de vraagstukken met ICT.

De standaardwerkwijze was in aparte ruimtes, of tenminste in afsluitbare archiefkasten. Vaak ook met klimaatbeheersing, zij het (veel) minder zwaar op de hand dan datacentra nodig hebben.Dat is toch echt wat anders dan niet-afgesloten containers buiten op het erf, zodat iedere jandoedel erbijkan en de dossiers waterschade oplopen.Dat is (weer eens) gewoon niet waar.Wat wel beweerd wordt (wat ik wel zeg) is dat mensen met papieren dossiers in de hand veel beter waar ze mee bezig zijn dan met electronische dossiers op de kompjoeter. Dat archiefbeheer op papier bekende koek is, zeker in vergelijking met electronisch documentbeheer. Het is namelijk voor de niet-techneut veel makkelijker te zien wat er gebeurt met papier dan met heen-en-weer flitsende electronen. Dat helpt nog steeds niet tegen moedwillige stupiditeit, zoals kennelijk hier opduikt.