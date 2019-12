Cisco waarschuwt voor aanvallen op ASA-firewalls

Cisco waarschuwt organisaties en systeembeheerders voor aanvallen op ASA-firewalls en Firepower Appliances. Door het versturen van een speciaal geprepareerde url kan een aanvaller de beveiligingsapparatuur laten rebooten of gevoelige informatie achterhalen.

De kwetsbaarheid wordt al sinds juni vorig jaar aangevallen, maar de afgelopen dagen en weken is er volgens Cisco een toename van het aantal aanvallen zichtbaar. Organisaties krijgen dan ook het advies om de beschikbare beveiligingsupdate te installeren of andere mitigatiemaatregelen door te voeren.

"Dit is geen nieuwe kwetsbaarheid, maar nu misbruik toeneemt moeten klanten zich bewust zijn van het risico van zowel een denial of service of het lekken van ongeauthenticeerde informatie. Nu we richting de feestdagen gaan nemen mensen vrij, maar aanvallers niet", zegt Nick Biasini van Cisco, die klanten oproept om zo snel als mogelijk maatregelen te nemen om het risico en de impact voor organisaties te verkleinen.