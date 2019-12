Drietal achter GozNym-malware veroordeeld tot celstraffen

Drie mannen die onderdeel uitmaakten van het criminele netwerk achter de GozNym-malware zijn in de Verenigde Saten en Georgië veroordeeld tot gevangenisstraffen. GozNym was een banking Trojan waarmee criminelen geld van bankrekeningen konden stelen. Het netwerk werd dit jaar opgerold.

Volgens Europol heeft de bende achter de malware geprobeerd om 100 miljoen dollar van 41.000 slachtoffers te stelen. Het ging met name om bedrijven en financiële instellingen. Bendeleden hadden elk een eigen rol. Zo was er iemand verantwoordelijk om geld van bankrekeningen te stelen en hielden anderen zich bezig met witwassen en het verspreiden van de malware. GozNym werd via drive-by downloads, die misbruik van bekende kwetsbaarheden in software maakten, en e-mailbijlagen verspreid. Tevens zorgde één van de bendeleden ervoor dat de GozNym-malware niet door antivirussoftware werd gedetecteerd.

Een 47-jarige Bulgaarse man die verantwoordelijk was voor het legen van rekeningen met gestolen gegevens kreeg in de Verenigde Staten een gevangenisstraf van 39 maanden opgelegd. Twee andere bendeleden werden onlangs in Georgië veroordeeld. Het meesterbrein achter de operatie verdwijnt zeven jaar achter de tralies. De systeembeheerder van de bende en tevens tweede man kreeg een gevangenisstraf van vijf jaar opgelegd, waarvan vier voorwaardelijk. Dit vanwege zijn medewerking aan het onderzoek.