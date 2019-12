Organisatie Olympische Spelen waarschuwt voor phishingmail

De organisatie van de Olympische Spelen in Tokio waarschuwt voor een malafide e-mail die wordt verstuurd en van de organisatie afkomstig lijkt. Dat heeft het organiserend comité voor de Olympische Zomerspelen via de eigen website bekendgemaakt.

Volgens de organisatie heeft het onlangs e-mails ontdekt die van een medewerker van Tokyo 2020 afkomstig leken. "Hoewel de e-mail officieel en legitiem lijkt, moet je de link of bijlage niet openen als je een dergelijke e-mail niet verwacht of de inhoud verdacht is. Het is zeer waarschijnlijk dat je naar een phishingsite wordt doorgestuurd of je computer aan een virus wordt blootgesteld", aldus de waarschuwing.

Vorig jaar werd bekend dat tijdens de Winterspelen van 2018 in het Zuid-Koreaanse PyeongChang honderden computers met malware besmet waren geraakt. De malware zorgde ervoor dat computers niet meer konden worden opgestart. Hierdoor was het onder andere enige tijd niet mogelijk om toegangskaarten te printen.