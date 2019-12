Kabinet wil verplichte updates voor smartphones en andere apparaten

Het kabinet wil dat fabrikanten van smartphones en andere apparaten hun producten gedurende enige tijd van beveiligingsupdates blijven voorzien, zo blijkt uit een wetsvoorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming. Via Internetconsultatie.nl kunnen burgers, bedrijven en andere partijen feedback op het voorstel geven.

Met het wetsvoorstel worden twee Europese consumentenrechten richtlijnen geïmplementeerd. De richtlijnen regelen onder andere dat particulieren zowel voor digitale inhoud, bijvoorbeeld games en applicaties, digitale diensten, bijvoorbeeld streamingdiensten, als voor goederen met een digitaal element, bijvoorbeeld een smart-tv, recht krijgen op veiligheidsupdates zolang zij die redelijkerwijs mogen verwachten.

"De grootste wijziging voor de praktijk is een verplichting voor handelaren om updates te verstrekken. Deze verplichting volgt uit beide richtlijnen en geldt zowel voor goederen met digitale elementen als voor digitale inhoud en digitale diensten. Wanneer een handelaar niet voorziet in bepaalde updates, of gebrekkige of onvolledige updates verstrekt, dan wordt dit beschouwd als wanprestatie", zo staat in een Memorie van toelichting op het wetsvoorstel.

De Europese richtlijnen kennen geen specifieke termijn voor het leveren van updates, maar stellen dat updates geleverd moeten worden "gedurende de periode die de consument redelijkerwijs kan verwachten". Het kabinet merkt op dat het hier om een open EU-norm gaat die het Nederlandse stelsel in tact laat. Uiteindelijk zal het Europese Hof van Justitie de periode moeten bepalen dat fabrikanten updates moeten uitbrengen, zo laat de toelichting verder weten.

Wanneer de fabrikant of leverancier van te voren aangeeft dat het product geen updates zal ontvangen, kunnen kopers deze partijen later niet aansprakelijk stellen. "Er is op grond van de richtlijnen geen sprake van een conformiteitsgebrek wanneer de consument bij het sluiten van de overeenkomst er uitdrukkelijk van in kennis is gesteld dat de handelaar de updates niet garandeert en de consument dit uitdrukkelijk en afzonderlijk heeft aanvaard", aldus de toelichting.

Via Internetconsultatie.nl kan iedereen tot 31 januari 2020 zijn mening geven. Reacties waarvan de inzender heeft aangegeven dat ze openbaar mogen worden zullen vervolgens bij de consultatie worden gepubliceerd.