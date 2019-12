Juristen en datahandelaren: AP te streng met uitleg privacywet

De Autoriteit Persoonsgegevens is te streng met de uitleg van de privacywetgeving AVG, zo vinden juristen en datahandelaren in het FD. Aanleiding is een vorige maand gepubliceerde uitleg waarin de toezichthouder stelt dat ‘zuiver commerciële belangen’ en 'winstmaximalisatie' geen reden zijn om persoonsgegevens te verwerken. Verschillende juristen zijn het daarmee niet eens.

De Autoriteit Persoonsgegevens stelt dat het verwerken van persoonsgegevens altijd een inmenging is op het fundamentele recht op bescherming van persoonsgegevens. "Daardoor is iedere verwerking in beginsel onrechtmatig", aldus de toezichthouder. Er zijn echter zes grondslagen die de verwerking van persoonsgegevens toch mogelijk maken. Het gaat onder andere om een gerechtvaardigd belang. Om duidelijk te maken wat dit precies inhoudt kwam de toezichthouder vorige maand met een nadere uitleg van deze grondslag.

"Het enkel dienen van zuiver commerciële belangen, winstmaximalisatie, het zonder gerechtvaardigd belang volgen van het gedrag van werknemers of het (koop)gedrag van (potentiële) klanten, etc", is geen gerechtvaardigd belang, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens in de Normuitleg grondslag 'gerechtvaardigd belang' (pdf).

"Wat de AP zegt is te zwart-wit", zegt Axel Arnbak, advocaat bij De Brauw, tegenover het FD. Rob van Eijk en Gerrit-Jan Zwenne, werkzaam bij eLaw aan de Universiteit Leiden, stellen in de krant dat de normuitleg van de AP tegen uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie ingaat. Het Hof besliste eerder dat commerciële belangen wel een gerechtvaardigd belang zijn. Andere Europese Privacytoezichthouders hebben deze beslissing wel gevolgd. Verder vinden Van Eijk en Zwenne dat de AP met de normuitleg afstand neemt van marktwerking. Iets waar de toezichthouder zich volgens de juristen niet mee zou moeten bemoeien.

Naast de juristen heeft ook de DDMA, de brancheorganisatie voor marketingbedrijven, kritiek op de normuitleg. Die zou de ontwikkeling en gebruiksvriendelijkheid van producten en diensten remmen. De uitleg zou er ook voor gaan zorgen dat bedrijven en organisaties gebruikers vaker om toestemming moeten vragen, wat voor 'toestemmingsvermoeidheid' kan zorgen.

De Autoriteit Persoonsgegevens herkent zich niet in de kritiek. Bij een gerechtvaardigd belang gelden strengere criteria. Daarnaast vindt de toezichthouder dat de normuitleg niet ingaat tegen de uitspraken van het Europees Hof.