Almerenaar krijgt twee jaar cel voor inbreken op iCloudaccounts

Een 35-jarige man uit Almere is voor het inbreken op tientallen iCloudaccounts veroordeeld tot een celstraf van twee jaar, waarvan acht maanden voorwaardelijk. De man wist door het beantwoorden van beveiligingsvragen de wachtwoorden van zijn slachtoffers te resetten en zo toegang tot accounts te krijgen.

Volgens de rechtbank is bewezen dat de man toegang tot 55 iCloudaccounts heeft gekregen. Het Openbaar Ministerie stelde dat het om 195 accounts ging. Van de overige accounts kon echter niet worden bewezen dat de verdachte hierop heeft ingebroken. Zodra de man toegang tot een account kreeg gebruikte hij Elcomsoft Phone Password Breaker Professional en Wondershare Dr. Fone om een back-up van het account te maken. In de gegevens van zijn slachtoffers zocht hij naar naaktfoto's en andere gevoelige gegevens.

In totaal hebben 43 personen aangifte gedaan. Het gaat grotendeels om vrouwen die bekend zijn van televisie, sport of om ex-collega’s of bekenden uit de familie van de man. Uit het onderzoek bleek dat de verdachte vanaf zijn eigen ip-adres op de accounts inlogde. "Uit opgevraagde logfiles van Apple over de periode van 1 maart 2017 tot en met 30 april 2017 en van 20 november 2017 tot en met 20 december 2017 is komen vast te staan dat vanaf verdachtes ip-adres honderden malen werd ingelogd of werd geprobeerd in te loggen op iCloudaccounts", zo laat het vonnis weten.

De rechter stelde dat voor het op grote schaal inbreken op accounts alleen een gevangenisstraf passend is. Een aantal van de slachtoffers ondervindt nog steeds psychische gevolgen, aldus de rechtbank Noord-Holland. Het OM had een gevangenisstraf van drie jaar geëist. Aangezien niet alle feiten konden worden bewezen kwam de rechtbank uit op een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Tevens moet de man vier slachtoffers een schadevergoeding betalen van in totaal bijna 6.000 euro. Het grootste gedeelte daarvan betreft vergoeding voor de immateriële schade.