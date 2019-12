Celstraf voor Arnhemmer die data verhuurmakelaar stal

Een 37-jarige man uit Arnhem die wist in te breken op de webserver van een Apeldoornse verhuurmakelaar en daar de gegevens van zo’n 18.500 klanten buitmaakte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 4 voorwaardelijk.

De man eiste van de verhuurmakelaar 10.000 euro aan bitcoins, anders zou hij de data openbaar maken. Toch is de man niet wegens afpersing veroordeeld. Volgens de rechtbank heeft de Arnhemmer weliswaar heeft gedreigd met het openbaar maken van de gegevens dan wel het verkopen van de gegevens aan criminelen, maar heeft hij niet gedreigd met het onbruikbaar maken, ontoegankelijk maken of wissen van de gegevens, zoals hem ten laste was gelegd.

De man wist door het het "uploaden van PHP-codes", waarmee een webshell werd geïnstalleerd, toegang tot de webserver te krijgen. Vervolgens werden de klantgegevens gestolen. Na de inbraak ontving de verhuurmakelaar meerdere e-mails waarin werd gedreigd met het openbaar maken van de data, tenzij er werd betaald. Ook werd de directeur van het bedrijf door de verdachte gebeld. Deze gesprekken werden door de politie afgetapt.

De naam van de verhuurmakelaar is niet bekendgemaakt. Een dag nadat de directeur werd gebeld, liet de Apeldoornse verhuurmakelaar Nederwoon echter weten dat een aanvaller toegang tot gegevens van woningzoekenden had gekregen. De gegevens die de aanvaller volgens Nederwoon had buitgemaakt komen overeen met de gegevens die in het vonnis van de rechtbank worden genoemd.

Naast computervredebreuk had het Openbaar Ministerie de man ook aangeklaagd voor afpersing. Volgens de rechtbank heeft de verdachte gedreigd met het openbaar maken van de gegevens dan wel het verkopen van de gegevens aan criminelen, maar heeft hij niet gedreigd met het onbruikbaar maken, ontoegankelijk maken of wissen van de gegevens. Afpersing is dan ook niet bewezen, aldus de rechter. Tevens werd de verdachte schuldig bevonden aan het kweken en in bezit hebben van hennep.

De rechtbank oordeelde dat de Arnhemmer niet alleen het bedrijf heeft gedupeerd, maar ook ongeveer 18.500 klanten, die bang moeten zijn dat hun privégegevens op straat komen te liggen of zullen worden gebruikt voor criminele doeleinden. "Verdachte heeft zijn kennis van de digitale wereld misbruikt en daarmee het vertrouwen dat iedereen moet hebben in het gebruik van interne systemen en het internet geschaad", zo stelde de rechter.

Naast de gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 4 voorwaardelijk, werden er ook meerdere bijzondere voorwaarden opgelegd. Zo moet de Arnhemmer om zijn identiteit vast te stellen meewerken aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of het verstrekken van een identiteitsbewijs.