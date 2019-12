CDA wil opheldering over verplicht gebruik eHerkenning bij fiscus

Het CDA heeft opnieuw Kamervragen gesteld over het verplicht gebruik van eHerkenning bij de Belastingdienst. Via eHerkenning kunnen ondernemers bij alle aangesloten organisaties inloggen en zaken als belastingen, subsidies, voertuigoverschrijvingen en wijzigingen in het Handelsregister regelen.

Bestaande zakelijke inlogmiddelen worden op termijn afgeschaft, zodat eHerkenning overblijft. Bedrijven moeten vanaf 1 januari 2020 eHerkenning verplicht gebruiken om aangifte bij de Belastingdienst te doen. Begin deze maand vroeg CDA-Kamerlid Omtzigt al naar de wettelijke grondslag om ondernemingen te verplichten aangifte te doen met eHerkenning, dat in tegenstelling tot DigiD niet gratis is en alleen commercieel verkrijgbaar is.

Omtzigt en CDA-Kamerlid Lodders hebben nu opnieuw Kamervragen over het verplicht gebruik van eHerkenning gesteld. "Kunt u heel precies aangeven welke wettelijke grondslag er dus is voor de verplichtstelling van het gebruik van eHerkenning niveau 3 per 1 januari 2020, voor wie die verplichtstelling geldt en of die tijdig en officieel gecommuniceerd is aan alle belanghebbenden?", zo vragen de Kamerleden.

Ook willen Lodders en Omtzigt weten voor welke bedrijven eHerkenning verplicht is en of er andere EU-landen zijn waar bedrijven een privaat authenticatiemiddel moeten aanschaffen voor het doen van belastingaangifte. De kosten van een eHerkenning-inlogmiddel liggen tussen de 30 en 45 euro per jaar. Verder moeten minister Knops van Binnenlandse Zaken en Hoekstra van Financiën duidelijk maken wie er verantwoordelijk is wanneer het private authenticatiemiddel op enig moment niet functioneert en bedrijven geen aangiftes kunnen doen.

Tevens zijn de bewindslieden gevraagd om het externe onderzoek naar eHerkenning openbaar te maken. Ook willen de CDA-Kamerleden weten of er een impact assessment van het gebruik van eHerkenning bij de Belastingdienst is uitgevoerd en of dit kan worden gedeeld. De ministers zijn gevraagd om de vragen voor 10 januari te beantwoorden (pdf).