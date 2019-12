Amazon en Ring aangeklaagd na inbraak op beveiligingscamera

Een Amerikaanse man heeft Amazon en Ring aangeklaagd nadat een aanvaller toegang tot zijn Ring-camera kreeg. Volgens de man laat de beveiliging van de camera's te wensen over. "Lakse beveiligingsstandaarden en -protocollen maken de camerasystemen kwetsbaar voor cyberaanvallen", aldus de aanklacht.

De afgelopen maanden verschenen er meerdere berichten in de media over aanvallers die toegang tot Ring-camera's wisten te krijgen. Ring liet daarop weten dat aanvallers geregeld via hergebruikte wachtwoorden op accounts inloggen. Bij een recent incident verschenen de gegevens van meer dan 3600 Ring-gebruikers online. Ring ontkende dat deze gegevens bij het bedrijf waren buitgemaakt en besloot de wachtwoorden van getroffen gebruikers te resetten.

De Amerikaanse man stelt in de aanklacht dat Ring de schuld bij klanten legt die geen sterke wachtwoorden zouden kiezen. "Het is echter Ring die niet voldoende beveiligingsmaatregelen biedt zoals tweefactorauthenticatie en andere protocollen die noodzakelijk zijn om de integriteit en onschendbaarheid van de camera's te garanderen", zo valt in de aanklacht te lezen. Ring laat gebruikers hun account echter wel degelijk met tweefactorauthenticatie beveiligen.

De man stelt dat hij zijn Ring-camera met een "medium-strong password" had beveiligd en niet wist dat Ring tweefactorauthenticatie bood. Nadat een aanvaller toegang tot zijn camera kreeg ontdekte hij naar eigen zeggen de beschikbaarheid van tweefactorauthenticatie en stelde de maatregel in.

"Een bedrijf dat een apparaat verkoopt dat de bewoners van een woning zou moeten beschermen zou geen platform moeten worden dat die bewoners in gevaar brengt", aldus de advocaat van de man tegenover persbureau Reuters. De man eist van Ring en moederbedrijf Amazon een niet nader genoemde schadevergoeding en dat de beveiliging van nieuwe en toekomstige Ring-camera's wordt verbeterd.