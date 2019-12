Universiteit Maastricht vraagt studenten om van pc's af te blijven

De Universiteit Maastricht die vorige week door ransomware werd getroffen heeft studenten en medewerkers gevraagd om van pc's en andere systemen af te blijven. Dit om het onderzoek en herstelwerkzaamheden niet te verstoren. De ransomware wist bestanden op tal van systemen te versleutelen. Vanwege de infectie besloot de universiteit alle systemen offline te halen.

Daardoor hebben zowel studenten als medewerkers geen toegang tot e-mail en bestanden. De universiteit heeft vandaag een speciale hulplijn geopend voor studenten en medewerkers die met vragen zitten. Ook zal er een FAQ op de website van de universiteit verschijnen. De universiteit zal tevens een overzicht samenstellen van deadlines van onderzoeks-subsidies. "Het is uiteraard belangrijk om onderzoeksdeadlines zo goed mogelijk te respecteren, maar in gevallen van aantoonbare overmacht zal de UM een beroep doen op coulance bij de betrokken instanties", aldus een verklaring.

Verder heeft de universiteit een oproep aan studenten en medewerkers gedaan. "BELANGRIJK!: Blijf van de systemen af", zo laat de nieuwste update over het incident weten. Volgens de universiteit is het op dit moment van het allergrootste belang dat studenten en medewerkers geen acties uitvoeren op of aan pc's of systemen van de Universiteit Maastricht.

"Dat geldt zowel voor binnen als buiten de universiteit. Dit is om iedere vorm van risico voor het onderzoek- en herstelwerk en voor het behoud van data te vermijden. Door onze eigen ict-mensen wordt gewerkt aan het zo spoedig mogelijk weer 'live' krijgen van onze systemen." De universiteit meldt tevens dat het hierbij door securitybedrijf Fox-IT wordt geholpen. Er is nog geen datum gegeven wanneer de universiteit verwacht dat alle systemen zijn hersteld. Wel is er de hoop dat de lessen gewoon op 6 januari van start kunnen gaan.