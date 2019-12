Amerikaanse maritieme installatie 30 uur offline door ransomware

Nederlands Forensisch Instituut

Het Nederlands Forensisch Instituut ontwikkelt software die van groot belang is in forensisch onderzoek. Wat wij maken móet goed zijn, omdat de toekomst van mensen ervan afhangt. Wordt iemand vrijgesproken of schuldig bevonden? De eerste 48 uur in een opsporingsonderzoek zijn cruciaal. Met het door NFI ontwikkelde bigdata-platform Hansken kunnen forensisch onderzoekers snel de juiste informatie vinden in enorme hoeveelheden data. Als forensisch software-engineer aan jou de uitdaging om mee te werken aan de doorontwikkeling en verbetering van dit unieke en internationaal vooraanstaande platform.