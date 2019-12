Hackers vinden kwetsbaarheid in Duits EPD-netwerk

Hackers van de Duitse hackersclub CCC hebben een kwetsbaarheid ontdekt in het netwerk dat straks zal worden gebruikt voor de verplichte uitwisseling van patiëntgegevens en elektronische medicijnrecepten in Duitsland, waardoor het voor onbevoegden mogelijk is om gevoelige gezondheidsgegevens te bekijken.

Op dit moment zijn al meer dan 115.000 Duitse medische en tandartspraktijken op het "Telematik-Netzwerk" aangesloten. Om toegang tot het netwerk te krijgen wordt er gewerkt met cryptografische identiteiten, die op een chipkaart worden opgeslagen. Tijdens het inloggen wordt de chipkaart van de zorgprofessional via een kaartlezer gecontroleerd.

Onderzoekers van de CCC wisten op eenvoudige wijze alle benodigde chipkaarten te verkrijgen waarmee er toegang tot het netwerk kon worden verkregen. De onderzoekers konden in naam van elke willekeurige praktijk een toegangspas aanvragen. De aanvrager wordt namelijk nooit gecontroleerd, zo laat de CCC weten. Met de invoering van het elektronisch patiëntendossier zou een aanvaller toegang tot alle patiëntendossiers van de betreffende praktijk hebben.

Ook bij twee andere toegangspassen, zoals de Gesundheidskarte (eGK) die nu al in gebruik is, schieten de procedures te kort en is het mogelijk om een pas aan te vragen. Met deze pas kan een aanvaller nu al toegang tot de medicatiegegevens en noodcontactgegevens van patiënten krijgen. In de toekomst moet deze pas ook toegang tot volledige patiëntendossiers gaan bieden.

Volgens de CCC is er sprake van nalatigheid en een gebrek aan testen door Gematik, het bedrijf dat het netwerk verzorgt. De onderzoekers pleiten dan ook voor een strengere identiteitscontrole. Het onderzoek naar het netwerk werd tijdens de jaarlijkse CCC-conferentie in Leipzig gepresenteerd.