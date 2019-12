VVD wil opheldering over ransomware bij Universiteit Maastricht

De VVD wil opheldering van onderwijsminister Van Engelshoven over de ransomware-infectie bij de Universiteit Maastricht. Vorige week raakten systemen van de universiteit met de Clop-ransomware besmet, die allerlei bestanden versleutelde en ervoor zorgde dat systemen ontoegankelijk werden.

VVD-Kamerleden Wiersma en Nijkerken-de Haan willen nu van Van Engelshoven weten wat er precies is gebeurd. "Wat zijn de gevolgen van de cyberaanval op Universiteit Maastricht voor haar studenten? Welke systemen zijn niet meer bereikbaar? Welke back-upsystemen heeft de Universiteit Maastricht? Zouden goede back- upsystemen niet onderdeel moeten zijn van de reguliere beveiligingsprocessen? Hoe groot is de kans dat de data überhaupt niet meer beschikbaar wordt?", zo vragen de Kamerleden.

De minister moet ook duidelijk maken welke stappen er worden gezet om de documenten van en voor studenten veilig te stellen en in hoeverre de Universiteit Maastricht kan garanderen dat wetenschappelijke data beschermd is. Verder vragen Wiersma en Nijkerken-de Haan of de minister het betalen van losgeld kan uitsluiten. "In hoeverre bent u betrokken bij het besluit om wel of niet losgeld te betalen aan deze criminelen? Deelt u de mening dat het betalen van deze criminelen ervoor zorgt dat hun verdienmodel in stand wordt gehouden?", zo vragen de Kamerleden.

Die willen verder weten of de universiteit er zeker van kan zijn dat het betalen van het losgeld er ook daadwerkelijk voor zorgt dat bestanden worden ontsleuteld. "Zo nee, hoe gaat u er dan voor zorgen dat dit niet gebeurt?", stellen Wiersma en Nijkerken-de Haan de vraag. De minister moet tevens duidelijk maken hoeveel andere universiteiten in Nederland met dergelijke aanvallen of pogingen daartoe te maken hebben. Afsluitend moet Van Engelshoven laten weten welke stappen zij gaat zetten om dergelijke aanvallen in de toekomst te voorkomen. De minister heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.