Universiteit Maastricht reset wachtwoorden van studenten

De Universiteit Maastricht heeft vanwege de ransomware-infectie waar het vorige week mee te maken kreeg de wachtwoorden van alle studentenaccounts gereset. Dat meldt de universiteit op de eigen website. Op 6 januari zullen de lessen aan de universiteit weer van start gaan.

Verschillende belangrijke systemen, zoals informatiesystemen voor studenten om hun rooster te bekijken, studiematerialen (Blackboard/ELEUM) en het UM Student Portal zijn vanaf 2 januari weer online. "Hierbij is wel sprake van beperktere functionaliteit. Studenten zullen bovendien vanaf een externe locatie, dus buiten het UM WiFi netwerk, al hun wachtwoorden moeten wijzigen", aldus de universiteit.

Tevens zullen alle herkansingen in de week van 6 januari gewoon plaatsvinden. De universiteit erkent dat studenten door het niet beschikbaar zijn van studiemateriaal zich niet optimaal hebben kunnen voorbereiden. Er is dan ook besloten om een extra herkansingsmogelijkheid in te lassen. Ook wordt er gewerkt aan een 'coulance-regeling' voor studenten die door de ransomware-infectie aantoonbaar benadeeld zijn.