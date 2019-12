ProtonMail start publieke betatest van versleutelde kalender

E-maildienst ProtonMail is een publieke betatest gestart van de versleutelde kalender ProtonCalendar. De kalender maakt gebruik van end-to-endecryptie voor het opslaan van gegevens. Zodoende is de inhoud van de kalender alleen toegankelijk voor gebruikers.

"Geen enkele derde partij, waaronder ProtonMail, kan de details van je evenementen zien. Alleen jij zal je eigen plannen kennen", aldus de mailprovider. "Onze kalender voorkomt dat bedrijven je planning kunnen bespioneren. Voor gebruikers met verhoogde beveiligingswensen voorkomt ProtonCalendar dat autoritaire regimes zien met wie je afspreekt en wat je aan het doen bent."

Volgens ProtonMail was een kalender-app één van de meest gevraagde producten. "Het koppelen van een beveiligde kalender met een privé inbox vergroot de bruikbaarheid van beide. En binnenkort kun je in de cloud met ProtonDrive ook privé documenten opslaan en delen", aldus het bedrijf. De betatest van ProtonCalendar is op dit moment alleen toegankelijk voor betalende gebruikers van ProtonMail. Zodra de kalender uit de betatest komt zal die ook voor gratis gebruikers toegankelijk zijn.