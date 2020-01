Security.NL wenst iedereen een gelukkig nieuwjaar!

Het is officieel! 2019 en daarmee ook de jaren 10 en het afgelopen decennium zijn end-of-life. Geen extra dagen, geen aanvullende ondersteuning. Iedereen is over op 2020. De gehele redactie van Security.NL wenst iedereen dan ook traditiegetrouw een gelukkig en veilig nieuwjaar!

Dat we in het nieuwe jaar en bijbehorende decennium met minder datalekken, privacyschandalen en kwetsbaarheden te maken mogen krijgen. Net als de jaren ervoor was 2019 op privacy- en securitygebied meer van hetzelfde. Ransomware, datalekken, de ongekende handel in data, de cyclus van beveiligingslekken, exploits en patches, onveilige IoT-apparatuur, onbeveiligde systemen en hergebruikte wachtwoorden, bijna elke dag was het raak. 2019 was ook het jaar dat encryptie opnieuw onder vuur van bewindslieden en opsporingsdiensten kwam te liggen.

Er was echter ook goed nieuws. Verschillende browsers implementeerden standaard trackerblockers, zorgen over het groeiende surveillancekapitalisme zorgden voor allerlei nieuwe initiatieven, de groei van het aantal websites dat alleen via https toegankelijk is zette door en er werden boetes opgelegd aan organisaties en bedrijven die de AVG en andere privacywetgeving hadden overtreden. Daarnaast is er een wetsvoorstel gepresenteerd om ervoor te zorgen dat fabrikanten hun producten enige tijd van beveiligingsupdates blijven voorzien.

Wat de toekomst brengen zal is nog onduidelijk, maar één ding is zeker. Ook dit jaar zal Security.NL weer dagelijks met hart en ziel het laatste nieuws over security en privacy brengen!

De Redactie