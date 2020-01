Duizenden Nederlandse SMB-servers toegankelijk via internet

Duizenden Windowsservers in Nederland zijn via het SMB-protocol vanaf het internet toegankelijk terwijl dat eigenlijk niet zou moeten, zo stelt securitybedrijf Rapid7 op basis van een scan van het internet. Het bedrijf scande miljoenen ip-adressen op allerlei poorten, waaronder poorten 139 en 445 voor SMB.

SMB wordt onder andere gebruikt voor het delen van bestanden en printers, alsmede beheer op afstand. Onder andere WannaCry verspreidde zich via SMB. Ruim 250.000 vanaf het internet toegankelijke servers luisteren naar poort 139. Bij poort 445 zijn dit er zelfs 700.000. De meeste servers, meer dan 255.000, werden in de Verenigde Staten aangetroffen. Nederland staat met ruim 7.000 servers ook in het overzicht.

"Er is anno 2019 geen legitieme reden om SMB op het internet te draaien, en deze servers verschijnen niet uit zichzelf", zegt Bob Rudis van Rapid7. De onderzoeker merkt op dat het aantal vanaf het internet toegankelijk SMB-servers ten opzichte van eerdere scans wel is afgenomen. Dit komt mede doordat internetproviders inkomende verbindingen op poorten 139 en 445 blokkeren.

Naast SMB zocht het securitybedrijf ook naar machines die via Telnet toegankelijk zijn. Dit leverde meer dan 3 miljoen hosts op. China is met 735.000 machines koploper, gevolgd door de VS met 310.000 hosts. Nederland komt bij de Telnet-scans niet terug in het overzicht.