"Universiteit Maastricht betaalde losgeld ransomware"

Zie hier, ze wijzen vragend naar de criminelen die kamerleden.

Alleen dan wel de minister van het ministerie dat plechtig verklaarde dat meer automatisering op scholen echt een uitkomst was en ook veilig kon.

De effecten van de security die bij de universiteit dus niet op orde was is dat de hack wordt benaderd alsof het een obstakel die verhindert om "operationeel" te zijn.

Ik ben benieuwd wat de minister van onderwijs daar zelf voor vragen en vraagtekens over heeft?

Die bitcoins zijn vast ook niet officieel tijdens gesprekken tussen de Universiteit Maastricht met Fox-IT genoemd.

Privacy en vast nog meer belangen worden even zo goedkoop als mogelijk denkbaar afgekocht geld omdat de universiteit gewoon door moet....



Vervolgens heb je een opperhoofd van een IT bedrijf dat de universiteit moet bijstaan dat heel "profi" een verzekering adviseert. Vanuit beheersing van risico's lijkt het logisch, maar waarom is het dat überhaupt voor scholen en studenten? Omdat school en universiteit besturen nog meer dan eind jaren 90 totaal geen idee hebben hoe omvangrijk IT op hun organisaties is geworden?

Alsof een verzekering inkopen dan nog de halve wereld scheelt voor een universiteit indien ze toch nog worden gehackt.

Duidelijk niet voor de klant, de student en burger.

Als een universiteit dat er zo lang uit ligt door een IT hack niet zo serieus en realistisch moet worden over IT dat ze bijvoorbeeld niet zelf voor €1 miljoen aan IT beveiliging/risico reducerende maatregelen moeten willen aansturen.

Deze universiteit zit op achterstand, onder hoogspanning door dit grote incident en wordt vervolgens duidelijk op een dwaalspoor geplaatst door externe adviseurs