Consumentenbond: opzeggen online accounts te moeilijk

Het opzeggen van online accounts is vanuit een privacystandpunt verstandig, maar bedrijven maken dit vaak te moeilijk, zo stelt de Consumentenbond op basis van eigen onderzoek. Voor het onderzoek werden de opzegprocedures bij 125 diensten onder de loep genomen.

Eén op de drie bedrijven maakt online opzeggen lastig of zelfs onmogelijk, aldus de onderzoekers. Het zijn met name energiebedrijven, kranten en goede doelen die drempels opwerpen. Informatie over het online opzeggen is vaak lastig te vinden. Bedrijven sturen vaak nadrukkelijk aan op telefonisch contact, zonder te laten weten dat er andere opzegmogelijkheden zijn.

Ook webwinkels maken het klanten niet makkelijk om accounts te verwijderen. "Zo moeten klanten van Blokker en Fonq een e-mail sturen als zij hun account willen laten verwijderen, maar die procedure is haast onvindbaar doordat het is weggestopt in de privacyverklaring", aldus de Consumentenbond. Die stelt dat het vanuit privacy-oogpunt goed is om af en toe een grote schoonmaak onder aangemaakte accounts te houden. "Een account laten wissen betekent dat het bedrijf niet alleen je persoonsgegevens moet wissen maar ook al je gebruiksgegevens. Die kunnen dus niet meer commercieel worden uitgebaat."

Van de onderzochte betaalde diensten bleek uiteindelijk 45 procent een hoge drempel op te werpen om een account te verwijderen en was dit bij twee procent onvindbaar. Bij de gratis diensten had 25 procent een drempel opgeworpen en was bij zeven procent de opzegprocedure niet te vinden. Volgens de Wet van Dam moeten consumenten een overeenkomst op dezelfde manier kunnen opzeggen als waarop die is afgesloten. Een online afgesloten abonnement moet dus ook online beëindigd kunnen worden.

"Helaas zegt de wet zegt niets over hoe duidelijk die optie aangeboden moet worden", zo laat de Consumentenbond weten. Die adviseert om accounts per e-mail op te zeggen, ook als die mogelijkheid niet actief wordt aangeboden. Op deze manier is er tenminste een bewijs van opzegging.