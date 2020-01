Amerikaans schooldistrict annuleert lessen wegens ransomware

Een Amerikaans schooldistrict heeft wegens een infectie door ransomware besloten om lessen te annuleren. Servers van het schooldistrict in Richmond raakten tijdens de kerstvakantie besmet met ransomware. De infectie had gevolgen voor belangrijke systemen van het schooldistrict, waaronder verwarming, telefoons, kopieermachines en systemen die voor het lesgeven worden gebruikt.

Vanwege het incident besloot het schooldistrict, dat zo'n 1400 leerlingen telt, gisteren en vandaag alle scholen gesloten te houden en geen lessen te geven. Het districtpersoneel en een it-bedrijf proberen nu de problemen te herstellen. Het is de verwachting dat de lessen op maandag 6 januari weer van start kunnen gaan. Volgens het schooldistrict zijn er geen gegevens van leerlingen en medewerkers buitgemaakt.

De directeur van het schooldistrict laat tegenover CBS News weten dat het gevraagde losgeld niet zal worden betaald. "Er is geen garantie dat we de bestanden terugkrijgen. En we weten niet of de 10.000 dollar die wordt gevraagd voor elk bestand of elke server is."