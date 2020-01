Firefox laat gebruikers telemetriegegevens verwijderen

Volgende week verschijnt er een nieuwe versie van Firefox die gebruikers de mogelijkheid geeft om verzamelde telemetriegegevens te verwijderen. Aanleiding is een nieuwe privacywetgeving die vanaf 1 maart in Californië van kracht wordt en een bredere definitie van "persoonlijke data" hanteert.

Deze uitgebreidere definitie geeft gebruikers het recht om hun specifieke gebruikersgegevens te laten verwijderen. Firefox schaart telemetriegegevens nu ook onder persoonlijke data en biedt zodoende Firefoxgebruikers de optie om deze gegevens te verwijderen. De optie geldt voor alle Firefoxgebruikers, ongeacht of ze in Californië wonen.

Mozilla laat weten dat Firefox al weinig data verzamelt. De gegevens die de browser wel doorstuurt zijn voor het verbeteren van prestaties en security, aldus de browserontwikkelaar. "We noemen dit telemetriegegevens. Deze telemetrie vertelt niet welke website je bezoekt of wat je zoekopdrachten zijn. We weten alleen algemene informatie, zoals het aantal tabs dat een Firefoxgebruiker open had staan of hoe lang zijn sessie was", zegt Mozillas Alan Davidson.

Mozilla biedt gebruikers al de optie om het verzamelen van telemetriegegevens uit te schakelen, maar geeft straks ook de mogelijkheid om al verzamelde telemetrie te verwijderen. Volgens Davidson beschouwen techbedrijven telemetriegegevens vaak niet als persoonlijke data, omdat het niet naar een specifiek persoon is te herleiden. "Maar we zijn van mening dat het nemen van deze stap de juiste is voor onze gebruikers en het ecosysteem", gaat Davidson verder. De nieuwste versie van Firefox met de optie om telemetriegegevens te verwijderen verschijnt op dinsdag 7 januari.