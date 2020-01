Amerikaanse stad maakt 1 miljoen dollar over na ceo-fraudeurs

De Amerikaanse stad Erie in de staat Colorado heeft 1 miljoen dollar overgemaakt naar oplichters. De stad, die 25.000 inwoners telt, werd slachtoffer van een vorm van ceo-fraude. Afgelopen oktober ontving de stad via de eigen website een verzoek om het bouwbedrijf dat in opdracht van de stad een brug aanlegt op een andere manier te betalen. In plaats van een cheque moesten toekomstige betalingen naar een opgegeven rekeningnummer worden overgemaakt.

Medewerkers van Erie controleerden wel wat van de opgegeven gegevens, maar niet of het verzoek ook daadwerkelijk van het bouwbedrijf afkomstig was. Vier dagen na het verzoek om de betaalwijze aan te passen kwamen er twee betaalverzoeken binnen. In totaal werd er 1 miljoen dollar naar het eerder opgegeven rekeningnummer overgemaakt, zo laat de stad in een verklaring weten (pdf).

Begin november meldde de bank van de stad dat er mogelijk fraude in het spel was. Vervolgens nam de stad contact op met het bouwbedrijf en kreeg te horen dat het niet om een andere betaalwijze had gevraagd. Uit onderzoek van de FBI en lokale politie blijkt dat er geen sprake van criminele opzet bij de medewerkers van Erie was. De stad heeft inmiddels het online formulier waarmee het verzoek werd gedaan van de eigen website verwijderd. Tevens wordt er gekeken of de schade op de verzekering van de stad kan worden verhaald.