Openbaar Ministerie zet in op aanpak van Tikkie-fraudeurs

Het Openbaar Ministerie gaat inzetten op de aanpak van Tikke-fraudeurs. Er zou een toename zijn van het aantal slachtoffers van deze vorm van oplichting. Bij Tikkie-fraude worden mensen, bijvoorbeeld via Marktplaats, gevraagd om 1 cent over te maken. Dit zou volgens de oplichter nodig zijn om de verkopende partij te controleren. Het verstuurde Tikkie-betaalverzoek wijst echter naar een phishingsite.

"Met fraude als bij Tikkie moet je wel iets weten van digitalisering. Daarom hebben we er een speciaal digiteam voor geformeerd", laat waarnemend hoofdofficier van justitie René de Beukelaer tegenover het AD weten. Hij stelt dat criminaliteit zich aan het verschuiven is van het fysieke naar het digitale. "Daar anticiperen we op door te investeren in cybercrime. Dat begint letterlijk bij de scholing. We hebben speciale cyberofficieren die alleen maar digitale fraudeonderzoeken leiden en anderen binnen het parket opleiden. Binnen een paar jaar zijn we allemaal aan de cybercrime; ook de basisteams van de politie."

Volgens De Beukelaer is het gemak waarmee er via Tikkie kan worden betaald een belangrijk probleem. "Even snel een cent overmaken. Zo gebeurd. Je staat er verder niet bij stil. Daarin schuilt het gevaar." Afgelopen december werden vijf personen wegens Tikkie-fraude nog veroordeeld tot gevangenisstraffen. Het Openbaar Ministerie was in deze zaak naar eigen zeer tevreden met het vonnis van de rechter.