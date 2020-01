Exchange-omgeving Universiteit Maastricht nog altijd offline

Studenten en medewerkers van de Universiteit Maastricht kunnen nog altijd geen gebruik van e-mail en hun agenda maken. Het herstellen van de Exchange-omgeving na de ransomware-infectie neemt meer tijd in beslag, zo meldt de universiteit in een update over het incident.

Afgelopen zaterdag liet de universiteit weten dat er gewerkt werd aan het operationeel maken van de e-mailomgeving en fileservers. De werkzaamheden zijn nog niet afgerond. "Momenteel wordt hard gewerkt om alle e-mail- en agendabestanden in een veilige back-upomgeving te plaatsen. Vanwege de enorme hoeveelheid data duurt dit langer dan gehoopt. Dit betekent dat e-mail en agenda op maandag 6 januari nog niet kunnen worden gebruikt", zo meldt de universiteit. Het is de verwachting dat de diensten "snel" na maandag weer operationeel zijn, maar een datum wordt niet genoemd. Ook printerdiensten zijn nog offline.

De netwerkschijven zijn wel weer toegankelijk voor studenten en medewerkers, maar alleen via een bekabelde netwerkverbinding en niet via wifi. Tevens zijn andere diensten waaronder SAP/ERP, bibliotheekdiensten, studentenportaal, studiematerialen, roostersystemen en SDA/VDI-clients online gebracht. Uit veiligheidsoverwegingen is het voor medewerkers vandaag nog niet mogelijk om vanaf het vaste, bekabelde UM-netwerk te internetten.

De universiteit adviseert studenten om bewerkte bestanden, zodra toegang tot de netwerkservers is hersteld, weer toe te voegen en de oudere lokale versies te verwijderen. "Tip: bewaar al je bewerkte bestanden op één plek op je desktop, of gebruik één USB-stick zodat je straks makkelijk de data kunt terugvinden en terugplaatsen zodra de netwerkschijven weer volledig operationeel zijn", aldus het advies van de universiteit aan studenten.