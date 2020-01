Programmeur veroordeeld voor aanval op klachtensite Ripoff Report

Een 37-jarige Amerikaanse programmeur die "reputatiemanagementdiensten" aanbood is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 jaar en een boete van 2.000 dollar voor een aanval op de klachtensite Ripoff Report en een andere website. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie. Op Ripoff Report kunnen mensen over bedrijven of personen klagen.

De programmeur benaderde in 2014 een advocaat en bood de man zijn reputatiediensten aan. Vervolgens liet de advocaat berichten op twee websites zien die hij verwijderd wilde hebben, waaronder een negatieve reactie op Ripoff Report. De programmeur overlaadde de mailservers van beide websites met allerlei dreigmails waarin werd opgeroepen om de negatieve berichten te verwijderen, anders zouden de adverteerders van de websites worden aangepakt.

Daarop besloot Ripoff Report de negatieve reactie te verwijderen. Een aantal maanden later werd het bericht weer op de klachtensite geplaatst, wat tot een tweede aanval leidde. De programmeur bekende schuldig te zijn aan afpersing via het internet. De advocaat werd eerder veroordeeld tot een boete van 375.000 dollar en een schadevergoeding van meer dan 55.000 dollar.