Cel voor Brit die via malware webcam van slachtoffers overnam

Een 27-jarige Britse man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar wegens begluren van slachtoffers via hun eigen webcam. De man maakte hiervoor gebruik van de Imminent Monitor Remote Access Trojan (IM-RAT). Via de malware is het mogelijk om computers van slachtoffers op afstand over te nemen. IM-RAT zou aan meer dan 14.500 personen zijn verkocht.

Afgelopen november vond er een internationale politieoperatie tegen verkopers en gebruikers van IM-RAT plaats. In het Verenigd Koninkrijk vonden 21 huiszoekingen plaats en werden er negen personen aangehouden. Op acht verschillende plaatsen in Nederland werden huiszoekingen verricht. In totaal was de internationale politie tegen 85 gebruikers van IM-RAT gericht.

De Britse man was één van de verdachten die tijdens de operatie werd aangehouden. Op zijn computer werden allerlei mappen met opnames van slachtoffers aangetroffen. Naast zijn gevangenisstraf wordt de Brit voor een periode van tien jaar op een register van zedendelinquenten geplaatst, zo meldt de North West Regional Organised Crime Unit.