Firefox 72 blokkeert bedrijven die browsers fingerprinten

Later vandaag verschijnt Firefox 72 die een nieuwe feature bevat om de privacy van gebruikers te beschermen. De browser zal namelijk bedrijven blokkeren die internetgebruikers aan de hand van hun browser proberen te fingerprinten. Via fingerprinting is het mogelijk voor advertentiebedrijven en webtrackers om internetgebruikers zonder het gebruik van cookies op het web te volgen.

Hiervoor wordt er een "digitale vingerafdruk" van het systeem van de internetgebruiker gemaakt, gebaseerd op geïnstalleerde software, instellingen en andere zaken. Het gaat dan bijvoorbeeld om zaken als geïnstalleerde fonts, plug-ins, browser, tijdzone en schermresolutie. Deze informatie kan per gebruiker verschillen, waardoor het mogelijk is om een uniek profiel te maken waarmee gebruikers op het web zijn te volgen.

Om dit tegen te gaan zal Firefox 72 alle third-party requests naar bedrijven blokkeren waarvan bekend is dat ze zich met fingerprinting bezighouden. "Dit voorkomt dat deze partijen via JavaScript het systeem van een gebruiker kunnen inspecteren. Het voorkomt ook dat ze informatie ontvangen die zichtbaar is via netwerkverzoeken, zoals het ip-adres en de user agent header van de gebruiker", zegt Mozillas Steven Englehardt.

Voor het blokkeren van de fingerprinters maakt Firefox gebruik van een lijst die door Disconnect is opgesteld. Disconnect is een partij die zich met het blokkeren van webtrackers bezighoudt. Volgens Englehardt is dit pas de eerste stap die Firefox neemt in de strijd tegen fingerprinters. In de toekomst zal de browser waarschijnlijk ook het blokkeren van scripts en bescherming op API-niveau gaan toevoegen.