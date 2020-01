Beveiligingsupdates voor Google Chrome en Mozilla Firefox

Zowel Google als Mozilla hebben beveiligingsupdates voor hun browser uitgebracht die meerdere kwetsbaarheden verhelpen. In Chrome werden drie kwetsbaarheden opgelost, waarvan er één door een externe onderzoeker werd gerapporteerd. Dit beveiligingslek is door Google als "high" bestempeld.

Via dergelijke kwetsbaarheden had een aanvaller code binnen de context van de browser kunnen uitvoeren. Het is dan mogelijk om bijvoorbeeld data van andere websites te lezen of aan te passen. Ook kwetsbaarheden om uit de Chrome-sandbox te ontsnappen vallen hieronder. Voor zijn melding ontving onderzoeker Zhe Jin van Qihoo 360 een beloning van 7500 dollar. Updaten naar Chrome 79.0.3945.117 zal op de meeste systemen automatisch gebeuren.

Mozilla lanceerde gisteren Firefox 72, die naast het blokkeren van fingerprinters ook elf kwetsbaarheden verhelpt. Net als bij Chrome ging het om kwetsbaarheden met een maximale impact van "high". Via deze beveiligingslekken was het volgens Mozilla mogelijk geweest voor kwaadaardige websites om gevoelige data van andere geopende websites te stelen of data of code in die websites te injecteren, waarbij alleen het bezoeken van de kwaadaardige website voldoende was geweest. Updaten naar Firefox 72 kan via de automatische updatefunctie of Mozilla.org.