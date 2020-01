Gpg4win goedgekeurd voor vertrouwelijke EU- en NAVO-informatie

De Duitse overheid heeft de encryptiesoftware Gpg4Win goedgekeurd voor het uitwisselen van vertrouwelijke EU- en NAVO-informatie. Gpg4win kan worden gebruikt om e-mails en bestanden te versleutelen en signeren. De software is volledig open source. Vorig jaar besloot het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), onderdeel van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken, het programma al goed te keuren voor het uitwisselen van overheidsinformatie op het beveiligingsniveau VS-NfD.

Nu mag er met de software ook informatie met rubriceringsniveau EU Restricted en NATO Restricted worden uitgewisseld. EU Restricted geldt voor informatie waarvan het zonder toestemming openbaar maken nadelig kan zijn voor de belangen van de EU of van één of meer van haar lidstaten. Ook in het geval van NATO Restricted gaat het om nadelige gevolgen wanneer de informatie zonder autorisatie openbaar wordt gemaakt.

Volgens GnuPG-uitvinder Werner Koch kan het programma dankzij de goedkeuring de door de Duitse overheid ontwikkelde encryptiesoftware Chiasmus gaan vervangen, dat voorheen werd gebruikt voor het uitwisselen van vertrouwelijke overheidsinformatie met rubriceringsniveau VS-NfD. "OpenPGP en S / MIME hebben verschillende voordelen ten opzichte van Chiasmus. Je hoeft de certificaten maar één keer uit te wisselen en hebt niet voor elke communicatie een aparte sleutel nodig", aldus Koch.