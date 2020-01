Vermeend lid The Dark Overlord liet spoor van privédata achter

Een vermeend lid van The Dark Overlord, een groep criminelen die bij bedrijven inbrak en dreigde met het openbaar maken van gestolen data tenzij er werd betaald, zou allerlei accounts die de groep gebruikte met zijn eigen gegevens hebben geregistreerd, zo stelt het Amerikaanse openbaar ministerie.

Het gaat om een 39-jarige man die afgelopen december door de Britse autoriteiten aan de Verenigde Staten werd uitgeleverd. The Dark Overlord werd onder andere bekend omdat het nog niet verschenen afleveringen van Orange is the New Black op internet lekte. De groep wist bij Hollywoodstudio Larson Studios in te breken en maakte daar allerlei materiaal buit. Ook een bekende Britse kliniek voor plastische chirurgie werd door de groep afgeperst nadat foto's van patiënten, e-mails en ander vertrouwelijke gegevens waren gestolen.

Volgens de Servische politie, die in 2018 een ander lid arresteerde, heeft de groep sinds juni 2016 zeker vijftig slachtoffers gemaakt, waarbij allerlei gevoelige data werd gestolen. Om te voorkomen dat de data openbaar werd gemaakt zouden slachtoffers meer dan 275.000 dollar hebben betaald. De Brit was in 2016 wegens een ander misdrijf al door de Britse autoriteiten aangehouden.

In de aanklacht tegen de man staat dat hij allerlei accounts die de groep gebruikte met zijn eigen gegevens registreerde (pdf). Zo zou hij een telefoonnummer hebben geregistreerde waarmee hij weer vpn- en Twitteraccounts voor de groep registreerde. Een ander telefoonnummer dat hij registreerde werd gebruikt voor het bedreigen en afpersen van slachtoffers. De Brit heeft verklaard onschuldig te zijn. Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld is nog niet bekend.