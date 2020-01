Mozilla dicht actief aangevallen zerodaylek in Firefox

Mozilla heeft vandaag een noodpatch uitgebracht voor een zerodaylek in Firefox dat actief werd aangevallen voordat de update beschikbaar was. Via de kwetsbaarheid kan een aanvaller in het ergste geval volledige controle over het systeem van de gebruiker krijgen.

Alleen het bezoeken van een kwaadaardige of gecompromitteerde website is hierbij voldoende. Er is geen verdere interactie van de gebruiker vereist. Mozilla werd door securitybedrijf Qihoo 360 over de kwetsbaarheid geïnformeerd. Volgens de browserontwikkelaar is het lek in de IonMonkey Just In Time (JIT) compiler van Firefox bij "gerichte aanvallen" ingezet. Verdere details worden echter niet gegeven, behalve dat de kwetsbaarheid remote code execution mogelijk maakt.

Gebruikers krijgen het advies om te updaten naar Firefox 72.0.1 of Firefox ESR 68.4.1. Dit kan via de automatische updatefunctie of Mozilla.org. Vorig jaar juni waren Firefoxgebruikers ook al het doelwit van een zeroday-aanval, terwijl afgelopen november Google nog een noodpatch voor een zerodaylek in Chrome uitbracht.