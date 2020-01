Ring-medewerkers bekeken deurbelvideo's van klanten

Medewerkers van deurbelcamerafabrikant Ring hebben zonder noodzaak video's van klanten bekeken, zo heeft het bedrijf in een brief aan Amerikaanse senatoren laten weten. Het zou in totaal om vier incidenten in de afgelopen vier jaar gaan. De betrokken medewerkers zijn na ontdekking allemaal ontslagen.

"Hoewel elk van de betrokken individuen in deze incidenten geautoriseerd was om videodata te bekijken, ging de toegang tot deze data voorbij aan de noodzaak voor hun werkzaamheden", aldus Ring. Het bedrijf zegt maatregelen te hebben getroffen om toegang tot dergelijke data tot een kleiner aantal teamleden te beperken.

Verschillende Amerikaanse senatoren hadden Ring opheldering gevraagd over medewerkers die toegang tot de beelden van klanten hebben. Ring stelt dat de eigen ontwikkelaars alleen toegang tot publiekelijk beschikbare video's hebben. Daarnaast kunnen klanten het personeel tijdelijk toegang tot live camerabeelden geven, zo blijkt uit het antwoord waarover Vice Magazine bericht.

De senatoren wilden ook weten hoeveel beveiligingsincidenten er de afgelopen jaren met Ring-camera's zijn geweest, waarbij kwaadwillenden toegang tot de camera's van klanten kregen. Ring geeft geen aantal. Wel benadrukt het bedrijf dat het klanten aanmoedigt om tweefactorauthenticatie in te stellen. Ook kijkt Ring of wachtwoorden van gebruikers niet via datalekken bij andere websites of diensten openbaar zijn geworden. In het verleden zijn Ring-camera's gekaapt omdat gebruikers hun wachtwoord hadden hergebruikt.