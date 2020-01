Apple verdedigt gebruik van encryptie om data te beschermen

Tijdens de Consumer Electronics Show in Las Vegas heeft Apple het gebruik van end-to-endencryptie om data te beschermen verdedigd. Tijdens een paneldiscussie kreeg Apples privacydirecteur Jane Horvath een vraag over de aanpak van ongewenste content en het gebruik van end-to-endencryptie.

"End-to-endencryptie is belangrijk voor de diensten waarop we vertrouwen", merkte Horvath op. Ze stelde dat mensen gezondheidsdata, betaalgegevens en andere gevoelige data op hun telefoons bewaren. Apparaten die eenvoudig zijn te verliezen of stelen. In het geval van een verloren toestel moeten aanwezige gegevens veilig zijn. "Terrorisme en kindermisbruik zijn verschrikkelijk. Niemand wil dat soort materiaal op zijn platformen, maar het niet beschikbaar hebben van encryptie zal die problemen niet oplossen", aldus de privacydirecteur.

Horvath liet verder weten dat Apple door gebruikers geüploade bestanden op kinderpornografie controleert. Dit zou hetzelfde werken als een spamfilter, zo verklaart een woordvoerder tegenover The Telegraph. Een exacte uitleg over de werking van de gebruikte technologie wil het bedrijf echter niet geven.