Duitse organisaties willen verbod op automatische gezichtsherkenning

Een coalitie van Duitse burgerrechtenorganisaties wil een verbod op automatisch gezichtsherkenning in Duitsland. Aanleiding is een plan van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken om de technologie op 135 treinstations en 14 luchthavens uit te rollen. Volgens de organisaties is gebruik van de technologie risicovol en onnodig, mede omdat de misdaadcijfers in Duitsland juist afnemen.

"Geautomatiseerde gezichtsherkenning betekent permanente geheime surveillance van mensen in openbare ruimtes zoals treinstations en luchthavens", zo stelt de Duitse hackersclub CCC. Door zonder reden ieders gezicht te filmen en vergelijken worden de rechten en vrijheden van mensen geschonden, laat de CCC verder weten. De technologie vormt door zijn vele false positives, mogelijkheid tot discriminatie en een enorme potentie voor misbruik een bedreiging voor de democratie, verklaart Viktor Schlüter van de organisatie Digitale Freiheit.

"Het gebruik van deze technologie om openbare ruimtes te monitoren beperkt ook politieke deelname. Als je bang bent om te worden gefilmd zul je bij twijfel niet aan een demonstratie deelnemen", voegt Elisabeth Niekrenz van de Digitalen Gesellschaft toe. Als voorbeeld voor Duitsland zien de burgerrechtenorganisaties verschillende Amerikaanse steden, die de toepassing van automatische gezichtsherkenning hebben verboden.

De CCC heeft de openbaarmaking geëist van alle resultaten van eerdere en huidige biometrische tests op treinstations, zodat er een publieke discussie over de systemen kan worden gehouden. Daarnaast proberen de organisaties via de website Gesichtserkennung-Stoppen.de het publiek te informeren en mobiliseren.