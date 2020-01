Goedkope Androidtelefoon standaard geleverd met malware

Een goedkope Androidtelefoon die met geld van de Amerikaanse overheid aan huishoudens met lage inkomens wordt aangeboden bevat malware, zo waarschuwen onderzoekers van antimalwarebedrijf Malwarebytes. Het gaat om de UMX U686CL die via Assurance Wireless, onderdeel van Virgin Mobile USA, verkrijgbaar is. Amerikaanse huishoudens met een laag inkomen kunnen deze Androidtelefoon gratis bij de telecomprovider aanvragen.

Verschillende van de apps die vooraf op het toestel zijn geïnstalleerd zijn echter kwaadaardig, aldus Malwarebytes. De eerste kwaadaardige app is "Wireless Update", die het besturingssysteem van updates voorziet. De app kan echter ook zonder toestemming van gebruikers aanvullende apps op het toestel installeren. Het zou daarnaast gaan om een variant van Adups. Chinese updatesoftware die standaard op toestellen van Androidfabrikant Blu stond geïnstalleerd en informatie over gebruikers terugstuurde naar Adups. Zodra gebruikers op hun goedkope UMX Androidtelefoon inloggen start Wireless Update met het installeren van aanvullende apps. Malwarebytes bestempelt de app dan ook als een "potentieel ongewenst programma" en "riskware".

Een tweede app die het securitybedrijf als malware bestempelt is de settings-app. Deze app is volgens de omschrijving van Malwarebytes een "Trojan Dropper". De settings-apps deelt namelijk allerlei code met andere Trojan droppers die eerder zijn ontdekt. De UMX U686CL is door een Chinese fabrikant gemaakt. Volgens de onderzoekers is het onduidelijk of de fabrikant weet dat de malware standaard op de telefoons wordt meegeleverd. Assurance Wireless werd om een reactie gevraagd, maar de onderzoekers stellen dat ze nooit iets van het bedrijf hebben vernomen.

Een bijkomend probleem is dat de Settings-apps niet is te verwijderen. Het verwijderen van de Wireless Update-app kan ervoor zorgen dat de telefoon geen belangrijke beveiligingsupdates meer ontvangt. De onderzoekers merken op dat de beschikbaarheid van een veilige telefoon niet van iemands inkomen zou moeten afhangen. Daarnaast stellen ze dat UMX niet de enige is. De afgelopen jaren zijn er meerdere incidenten geweest met budgettelefoons die standaard met malware werden geleverd.