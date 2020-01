NCSC wijst organisaties op einde ondersteuning Windows 7

Aanstaande dinsdag 14 januari zullen de laatste gratis beveiligingsupdates voor Windows 7 en Server 2008 verschijnen. Daarna wordt het besturingssysteem niet meer door Microsoft ondersteund. Alleen organisaties die een onderhoudscontract afsluiten kunnen nog op patches rekenen.

Via Twitter wijst het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid op het naderende einde van de support en de factsheet "Software heeft een houdbaarheidsdatum". Daarin worden adviezen gegeven wat organisaties kunnen doen in het geval van software die end-of-life is. "Software die na End-of-Life nog gebruikt wordt, zal meer en meer kwetsbaar worden en blijven voor aanvallen", aldus het NCSC.

De overheidsinstantie raadt organisaties aan om de niet meer ondersteunde software te vervangen. In het geval van Windows 7 had de migratie al geruime tijd geleden moet zijn gestart. "Het migreren van software kan een aanzienlijk project zijn. Men dient voor alle software te bekijken wat de afhankelijkheden zijn tussen de verschillende software, en daarna te bekijken of deze nog steeds werken met de nieuwere versies. Mogelijk moet er dan naar alternatieven gezocht worden, of zelfs hardware vervangen worden", zo laat de factsheet weten.

Wanneer het niet mogelijk is om systemen met end-of-life software te vervangen geeft het NCSC verschillende adviezen om de kans op een besmetting of inbraak te verkleinen. Zo wordt aangeraden om deze systemen niet op internet aan te sluiten, in een gesegmenteerd deel van het netwerk te plaatsen, niet-noodzakelijke netwerkservices uit te schakelen, het systeem alleen met lokale accounts te gebruiken en bij het gebruik van usb-sticks die eerst op een betrouwbare computer te formatteren.